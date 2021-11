Crean a 'Orde do Santuario das Aparicións a Sor Lucía en Pontevedra'

Santuario das Aparicións CC BY-NC-SA Turismo de Pontevedra

Un grupo de fieis pontevedreses ás aparicións marianas uníronse para crear a 'Orde do Santuario das Aparicións a Sor Lucía en Pontevedra'.

O seu obxectivo é poñer en valor e promocionar o Santuario das Aparicións, lugar no que segundo o relato coñecido apareceuse a Virxe co Neno Xesús ao seu lado. Este suceso tivo lugar o 10 de decembro de 1925 na cela da irmá Sor Lucía dos Santos.

Segundo o colectivo agora creado "este feito singular estaba a atravesar un momento de desorientación, que podía terminar nun total esquecemento do mesmo, e por iso impoñíase abordar este tema e establecer uns obxectivos claros, polo que, desde hai xa algún tempo estaba na nosa mente e desexo, crear un órgano de divulgación e difusión".

Aseguran ademais que tomaron a decisión "para evitar que o Santuario quedase desprazado e a nosa cidade descolgada nos itinerarios de peregrinación mariana".

Esta iniciativa encabézana Tomás Abeigón como presidente, Jesús Solla como secretario, Sergio Nistal como tesoureiro, e a profesora universitaria Viviana Fernández Marcial.

Entre as accións que teñen previstas atópase a celebración o próximo 10 de decembro o 'I Capítulo da Orde' para nomear 'Cabaleiros e Damas' do Santuario das Aparicións a Sor Lucía en Pontevedra a aquelas persoas que se distingan na defensa e promoción do mesmo e tamén da cidade.