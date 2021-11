O criador de cans culturistas que dan a volta ao mundo desde Sanxenxo

O criador Víctor Peón e o seu can Dalí, da raza American Bully © Juan-L BullysTV Shows O criador de cans da raza American Bully, Víctor Peón, de viaxe de empresa en China © Juan-L BullysTV Shows

Teñen un físico poderoso, pero un corazón dócil. Proceden de Estados Unidos, pero naceron en Sanxenxo e están a colonizar o mundo. Son os cans que cría Víctor Peón Torres. Unha raza, American Bully, descoñecida en Europa hai unha década e cos que este sanxenxino de 44 anos leva anos coleccionando premios e exportando crías aos cinco continentes.

"Son uns cans moi impoñentes á vista polo seu físico musculado. Eu digo que son os cans culturistas", define o criador o aspecto duns cans que el mesmo foi modelando ao seu gusto a través de incontables xeracións ata dar co aspecto desexado.

Pero a súa imaxe nada ten que ver co seu carácter. "Son moi afables, moi tranquilos, ladran moi pouco e son moi panchos. Nunca se pelexan e nin sequera valerían para a garda", destalla Peón, consciente de que a educación é moi importante, pero que a xenética inflúe moito na conduta do animal.

Afeito convivir e criar cans desde pequeno, foi no 2009 cando se decidiu a lanzarse á cría profesional. Empezou con cans da raza Pitbull Blue Nose, pero pronto descubriu por Internet unha raza que non existía en Europa.

Con todo, conseguir ao primeiro exemplar válido para a cría custoulle moito tempo, diñeiro e quebradizos de cabeza. "Comezar a criar esta raza en España non foi fácil. Enviáronme cans que non eran o que eu esperaba. Os seis primeiros acabei regalándollos a amigos e familiares. Gastei 40.000 euros para nada e houbo cans que nunca chegaron. Hai moitos gastos: portes, papeis, aduanas, veterinarios, timos...", relata Peón.

Un esforzo que se viu recompensado cando recibiu a Dalí, o can co que gañou infinidade de concursos e co que deu a volta ao mundo. E iso que os comezos non foron sinxelos porque o aspecto robusto do seu can non se axustaba aos canons de beleza que reinaban no vello continente.

Pero el estaba convencido do potencial do seu can e cruzou o charco para participar nunha competición en Estados Unidos. Gañou. E volveu gañar. E gañou unha e outra vez ata alcanzar a puntuación necesaria para obter o título de Champions.

A partir de aí, a opinión no mundo canino sobre os seus cans cambiou de forma radical. "Deume un gran empuxón, e pronto cheguei ao máximo de número de amigos en Facebook e empecei a viaxar por todo mundo, a todas as exposicións para ensinar os meus cans", recoñece o sanxenxino, que para deixar clara a diferenza entre os seus cans, da liña Gotti Line; co canon reinante anteriormnte, o Razor Edge; apunta que é como comparar "o movemento dun culturista á beira do dunha bailarina".

Agora Dalí está de "xubilación sexual" en China. Chegou ao país asiático hai cinco anos para estender os seus xenes polo continente asiático. "Doeume desprenderme del, pero alí está moi ben atendido", remarca Peón, que prefire non arriscarse a traelo de volta porque aos seus dez anos a viaxe de volta na adega dun avión entraña grandes riscos para a súa saúde e mesmo para a súa vida.

Aínda así, o criador está convencido de que tomou a mellor decisión para o seu can e compárao coa determinación dun pai de deixar irse ao seu fillo para estudar e a traballar fose se é requirido por unha prestixiosa universidade ou empresa. "Xa era unha estrela en Europa, agora Dalí é unha lenda en Asia", conclúe con orgullo.

Pero en casa de Víctor segue habendo cans. Concretamente 22 exemplares de American Bully. Tenos nunha leira próxima á súa casa. Cada un dorme na súa propia gaiola, con dimensións adecuadas, e dispoñen dunha leira de máis de 1.500 metros cadrados á que saen a diario para gozar do aire libre mentres o dono limpa os seus habitáculos e dálles para comer. "Teñen sitio para saír e xogar, pero corren pouco porque se cansan enseguida e tómbanse á sombra", confesa entre risas.

Non calquera persoa pode dedicarse a criar cans. Para obter o certificado de núcleo zoolóxico que expide a Xunta, é preciso contar cunhas instalacións adecuadas, ademais é conveniente que o propietario, se se dedica ao negocio da cría e venda de animais, estea dado de alta na Seguridade Social, aínda que o epígrafe non se axuste exactamente á realidade.

"Estou dado de alta como gandeiro, pode dicirse que son gandeiro de cans", chancea Peón, antes de denunciar que "hai moi poucos criadores dados de alta". Ademais, a miúdo recibe a visita de axentes do Seprona para comprobar que as instalacións seguen cumprindo as normas establecida de saúde e hixiene.

Aínda que en moitos foros este tipo de criadores recibe críticas por mercadear con cans cando os refuxios e protectoras están cheos de animais que buscan unha familia, Peón está convencido de que os seus cans nunca acabarán abandonados.

"Polo prezo ao que se venden estes cans, o dono non os abandona. Os que abandonan é porque non lles desbasten", critica. Ademais, desde o seu criadeiro colabora habitualmente coas oenegués ao doarlle penso da súa marca Vipeon Food.

O valor dos exemplares destas razas é outro dos seus aspectos máis rechamantes. Valen como mínimo dous ou tres mil euros, pero existen casos nos que chegaron a pagar máis de 120.000 euros. A suma por unha monta dun semental tamén pode alcanzar as cinco cifras. Unha cantidade que o criador xustifica porque ofrece "garantías de cría" e un historial das enfermidades ou problemas que pode padecer o animal polos seus antecedentes xenéticos.