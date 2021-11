Andaina polo Camiño Portugués para mobilizar a poboación contra a violencia de xénero

Este sábado 13 de novembro está convocada unha andaina que organiza o Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra-Morrazo. Trátase dunha proposta que figura dentro da campaña 'Rachemos coa indiferenza' e que leva o lema 'O rural contra a violencia de xénero'.

O roteiro conta cun percorrido de seis quilómetros e correspóndese cun tramo do Camiño de Santiago Portugués. Comezará ás 11.00 horas na Capela de Santa Marta de Bértola, no municipio de Vilaboa, para finalizar na sede do GDR Pontevedra-Morrazo na parroquia pontevedresa de Mourente.

Para participar é necesario remitir ao correo electrónico administracion@gdrpontevedramorrazo.eu a folla de inscrición que se atopa na páxina web de GDR cos datos que se solicitan. Tamén é posible apuntarse a través do teléfono 986.108.144.

Esta iniciativa busca sensibilizar e concienciar á poboación na loita contra a violencia de xénero dentro do marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e en colaboración con AGADER e a Secretaría Xeral da Igualdade e a Axencia Turismo de Galicia.