Marín prepárase para o seu tradicional magosto

Co outono xa presente, son moitos os municipios os que se están animando a celebrar os clásicos magostos, entre eles Marín, que celebrará a gran festa este sábado 6 de novembro no Parque Azul.

As concelleiras Marián Sanmartín e Cristina Acuña foron as encargadas de presentalo durante a mañá deste venres xunto con Ramón Castro, representante da Asociación de Pescadores Tenlo, entidade que se encargará de asar as castañas para desfrute de todos os asistentes.

En total haberá 45 quilos de castañas, que comezarán a cheirar a partir das 18:30 horas no Parque Azul, viño e queimada. Ademais, haberá ambientación musical a cargo do grupo folclórico Pousos da Area, que amenizará a velada.

No caso de choiva, a festa a aprazarán a outra data.