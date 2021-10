Barro adxudica a Cuartazona Enxeñería S.L. a redacción do proxecto da nova EDAR de Carballal

A Xunta de Goberno local de Barro adxudica o proxecto de redacción da nova EDAR municipal no lugar do Carballal á empresa Cuartazona Ingeniería S.L. por ser a que presentou a mellor oferta económica sobre un orzamento base de licitación de 44.800 euros, que se financiará con fondos propios municipais.

A elaboración deste proxecto supón un chanzo máis no obxectivo do goberno municipal de estender este servizo á maior parte das vivendas do concello xa que, a día de hoxe, exceptuando a veciñanza do núcleo urbano, só teñen acceso á rede de sanemaento de augas residuais poucas vivendas da parte rural do municipio.

Hai dous anos o alcalde asinaba a compra por valor de 53.000 euros dunha parcela no lugar do Carballal de máis de 7.000 metros cadrados a carón da N-550, cuxa localización está avalada por un estudo técnico, para albergar unha EDAR moderna que dea servizo a todo o concello e que, ademais, poida ter capacidade para máis vivendas que as actuais, contemplando a posibilidade de crecemento a longo prazo do municipio.

O goberno municipal márcase como obxectivo prioritario unha vez finalizada a redacción deste proxecto a búsqueda de financiamento doutras administracións para que sexa unha realidade o máis pronto posible.