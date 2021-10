A área sanitaria empeza a semana con dous novos positivos e un paciente en UCI

Día sen moito cambio na situación da pandemia da covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Este luns, con datos das seis da tarde do domingo, hai 51 casos activos, dous máis.

Segundo o último balance oficial do Servizo Galego de Saúde, na última xornada realizáronse 133 probas PCR e detectáronse 2 novos positivos. Ademais, no mesmo período non recibiu o alta ningún paciente.

Nos hospitais pontevedreses non hai cambios. Como sucede desde hai días, este luns non hai ningún paciente ingresado en planta de hospitalización, nin no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, nin no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez nin no Hospital do Salnés. Con todo, aínda mantén 1 paciente con covid na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo. É o mesmo desde hai días.

Os outros 50 casos activos permanecen no seu domicilio asintomáticos ou con síntomas leves.

Desde o inicio do plan de continxencia da covid-19 curáronse 21.239 pacientes e faleceron por este virus 205.

En canto a realización de PCR’ s, a 133 das últimas 24 horas elevan a 307.115 as xa efectuadas desde o inicio da pandemia no área sanitaria.