Afapo e Fagal demandan mans para tecer redes e recordos na loita contra o alzhéimer

Inauguración de 'Tecendo redes, tecendo recordos' © Concello de Pontevedra Inauguración de 'Tecendo redes, tecendo recordos', elaborada por Afapo e Fagal para visibilizar a loita contra o alzhéimer © Concello de Pontevedra

'Tecendo redes, tecendo recordos' é o título da mostra fotográfica que desde este xoves pode visitarse na sede de Afundación en Pontevedra. Trátase dunha proposta da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e Outras Demencias de Pontevedra (Afapo) en colaboración coa Federación de Alzhéimer de Galicia (Fagal) para finalizar as actividades que se desenvolveron con motivo do Día Mundial do Alzhéimer o 21 de setembro.

Quince colectivos autonómicos que forman parte de Fagal ofrecen unha mostra dos traballos que realizan no seu día a día. Esta enfermidade afecta a máis de 70.000 persoas en Galicia e, segundo o presidente de Afapo, José Manuel Fontenla, este ano a atención céntrase en previr como elemento básico para mellorar a calidade de vida futura das persoas con este tipo de demencia.

Segundo manifestaba o representante de Afapo na inauguración, a calidade de vida destes pacientes susténtase en que os servizos especializados de proximidade se atopen ao seu servizo e que poidan permanecer nas súas casas o maior tempo posible antes de ingresar nun centro especializado. Ante estas necesidades, Fontenla incidiu na necesidade de maiores recursos para facer fronte a esta enfermidade.

Marcos Rey, concelleiro de Benestar Social no Concello de Pontevedra, tamén asistía a este acto e destacaba que estas mostras permiten que a cidadanía se sensibilice sobre unha realidade que calquera persoa pode padecer antes ou despois.

O acto contou tamén coa presenza da deputada provincial Olga García Ballesteros; o presidente do Foro Empresa Pontevedra, Arturo Ramírez; e a concelleira local do Partido Popular, Silvia Xunco.

A exposición situada no vestíbulo do auditorio de Afundación pode visitarse tamén este venres 22 e os días 25 e 26 deste mes en horario de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 19.00 horas.