Un total de 15.629 vehículos aparcaron en setembro as instalacións do porto deportivo de Sanxenxo

Cunha media diaria de 14.537 entradas de vehículos no interior do aparcadoiro e de 92 no exterior, o aparcadoiro de Nauta facturou o pasado mes de setembro 52.399 euros. Unha cifra que se atopa un 20% por baixo da rexistrada antes da pandemia en 2019 e un 24% por encima da de setembro do ano pasado.

Segundo os datos facilitados polo Concello de Sanxenxo, un total de 15.629 vehículos aparcaron en setembro as instalacións do porto deportivo.

A fin de semana con máis entradas de vehículos coincidiu co da Festa de Santa Rosalía e a Volta Ciclista cunha media que rozou os 800 vehículos diarios.

En canto á estancia, os vehículos incrementaron a súa media de permanencia no aparcadoiro ás 2 horas e 15 minutos, fronte a 1 hora e 40 minutos de 2019 e as 2 horas e 5 minutos.

En canto á facturación por quincenas, a primeira como xa é habitual mellora con diferenza á segunda coincidindo ademais cunha maior afluencia de visitantes e os períodos vacacionais. Na primeira quincena do mes facturouse 34.053 euros por 8.946 tickets mentres que, na segunda, 18.346 euros por 5.683 tickets.

Un factor para ter en conta neste índice é a dotación de 455 novas prazas de aparcamento disuasorio no centro da vila que o goberno local puxo en marcha de forma totalmente gratuíta xa no verán de 2020 e que continúan activas.

Nauta estuda a posibilidade de dotar ás instalacións de 6 puntos de recarga para vehículos eléctricos cos que se incrementarán os servizos do aparcadoiro dando resposta a unha demanda cada vez maior por parte dos usuarios.