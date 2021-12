O aparcadoiro de Nauta rexistra a segunda mellor facturación de novembro desde a súa apertura

O aparcamento público Nauta volveu en novembro a encadear, por terceiro mes consecutivo, un novo récord de facturación, só superado ata o momento polo oitavo mes de 2005 que coincidiu coa celebración da Volvo Ocean Race (17.476 euros).

O pasado mes, o aparcadoiro facturou 15.779 euros e un tránsito total de 7.070 vehículos, alcanzándose picos diarios de 543 coches. Os días de maior actividade coinciden coas fins de semana, concretamente os venres, sábados e domingos, cunha estancia media de 51 minutos. E é que, a pesar de que o Concello mantén as dúas horas gratuítas diarias para veciños para facilitar as xestións no municipio, a recadación media diaria ascendeu a 316,46 euros durante o undécimo mes do ano.

O tránsito de vehículos e o incremento progresivo da facturación en tempada baixa, un comportamento que vén rexistrando nos últimos anos, son unha boa mostra do tirón turístico e comercial do municipio fóra da tempada estival. No últimos cinco anos, sen tomar como referencia os meses de peche ou de duras restricións por pandemia, o crecemento de facturación de xaneiro, febreiro, outubro, novembro e decembro alcanzaron un crecemento que vai desde o 140% ata o 81%. No caso do mes de novembro pasouse de 7.759euros en 2016 a 8.261euros en 2017, 8.353 en 2017, 14.060 en 2019 ata os 15.778 euros do pasado mes. Un incremento do 104%.

Nauta conseguiu estes resultados, a pesar de que se manteñen catro aparcamentos disuasorios no municipio: Dous en Rúa Progreso, un con capacidade para 72 vehículos na confluencia con Cesteiros, e outro, á altura da nova rotonda, para 240 coches; a bolsa de aparcamento de detrás da igrexa do Templo Novo con 153 prazas, o que se atopa nunha parcela de Ou Tombo na que poden estacionar ata 240 vehículos.