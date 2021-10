Avanzan as tramitacións para mellorar o abastecemento de auga en Costas e Bexe

Depósito da Costa, en Marín © Concello de Marín

O goberno local avanza en dous proxectos relacionados coa auga. As Mesas de Contratación propuxeron a adxudicación para a rehabilitación integral do depósito de auga da Costa e para a creación da rede de abastecemento de auga para Bexe, en Seixo. Esta proposta farase efectiva a través da Xunta de Goberno Local.

A reforma do depósito de auga céntrase en mellorar as condicións desta infraestrutura, que se atopa deteriorada. Os traballos servirán para acondicionar o depósito coa cámara de chaves, ademais de renovar a caldeiraría e as válvulas, para mellorar a manipulación do sistema.

A empresa adxudicataria proposta é Sodein Soluciones Integrales por un importe de máis de 163.201 euros. O prazo para executar os traballos será de cinco meses. O investimento realizarase con cargo ao Plan Concellos 2021 da Deputación de Pontevedra, segundo informan desde o goberno local.

A rede de abastecemento para Bexe ten como finalidade reducir os problemas de subministración de auga neste lugar de Seixo. A obra foi moi demandada pola veciñanza xa que ata o de agora o abastecemento realizábase a través de traídas privadas, unha situación que causaba problemas durante épocas de seca.

33 vivendas beneficiaranse desta proposta que a Mesa de Contratación establece en máis de 126.686 euros á empresa Construcciones Obras y Viales. A duración establecida para acometela sitúase en tres meses.