'Salmorejo' CC BY-NC-SA Foto creada por azerbaijan_stockers - www.freepik.es Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar © Conservas Pescamar Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar © Conservas Pescamar

Mergullámonos nunha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva" cunha receita tradicional da temporada de verán, o 'salmorejo' cordobés, que imos enriquecer co sabor e as calidades que lle achega o bonito do norte en aceite de oliva de Conservas Pescamar.

O Bonito do Norte Pescamar é un peixe azul rico en graxa saudable, xa que contén unha gran cantidade de ácidos graxos poliinsaturados. Ademais, o enlatado con aceite de oliva dálle un valor engadido, "xa que unen ás calidades positivas dos ácidos graxos poliinsaturados Omega 3, o feito de que achegan unha cantidade importante de ácido oleico procedente do aceite de cobertura", como nos lembra o FROM, o organismo do Ministerio de Agricultura e Pesca encargado de regular o mercado dos produtos do mar, en cuxa web se recolle esta receita.

Para preparar este delicioso 'Salmorejo' con bonito do norte Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 2 latas de Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar

- 1 kg. tomates maduros

- 1 pemento

- 1 dente de allo

- 2 rebandas de pan

- 100 ml. aceite de oliva virxe extra

- 2 culleradas de vinagre

- Sal

- Ovo cocido picado para decorar

Preparación:

Pasamos os tomates pola batedora. Engadimos as rebandas de pan apenas uns minutos para que se abranden.

Incorporamos o dente de allo, ao que previamente retirariamos a parte central para evitar que repita, o pemento cortado en anacos, o sal, o aceite oliva, o vinagre e as dúas latas de Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar co seu aceite, das que reservaremos algunhas porcións de bonito para a presentación final.

Batemos todos os ingredientes.

Para servir, introducimos a crema nun bol e decoramos co ovo picado, porcións de bonito e un chorriño de aceite de oliva.

En dúas semanas os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.