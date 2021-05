Macarróns á carbonara © Foto de Yasser Mohamed en Pexels Berberechos ao natural Pescamar © Conservas Pescamar Mexillóns ao natural das Rías Galegas Pescamar © Conservas Pescamar

Chega unha nova entrega da serie "A cociña gourmet en conserva", da man de Conservas Pescamar. Nesta ocasión, imos preparar unha receita que nos trae os aromas da cociña italiana e coa que imos aproveitar todos os beneficios de dous moluscos moi prezados: os mexillóns e os berberechos.

Tanto os mexillóns como os berberechos Pescamar son moluscos altamente nutritivos, grazas á súa achega en ferro. O seu baixo contido en graxas e gran porcentaxe de proteínas, convértenos nunha perfecta alternativa ás carnes vermellas en dietas saudables.

Esta receita ofrécenola o FROM, o organismo do Ministerio de Agricultura e Pesca encargado de regular o mercado dos produtos do mar. A través da súa páxina web lémbranos que "todas as elaboracións de peixe enlatado son moi aconsellables desde o punto de vista nutritivo"

Para preparar uns saborosos Macarróns á carbonara con mexillóns e berberechos Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 1 lata de berberechos ao natural Pescamar

- 1 lata de mexillóns ao natural das Rías Galegas Pescamar

- 100 g. de gambas

- Aceite de oliva

- Sal

- 300 g. de pasta de macarrón

- queixo relado (opcional)

Para a salsa carbonara:

- 2 dentes de allo

- 1 folla de loureiro

- 1 cebola

- 1 porro

- 2 culleradas sopeiras de aceite de oliva

- 2 vasos de nata fresca



Preparación:

Fervemos a pasta durante 15 minutos e reservamos.

Para a salsa carbonara, cortamos en toros finos o allo e a cebola e sofritímolos no aceite de oliva. Cando estean a medio facer, incorporamos o porro, previamente picado, e o loureiro. Tras uns 15 minutos, mesturamos todo enerxicamente e deixamos 30 minutos a lume lento. Retiramos a folla de loureiro.

Engadimos ás verduras as gambas e as latas de berberechos ao natural Pescamar e de mexillóns ao natural das Rías Galegas Pescamar, previamente escorridas. Mesturamos todos os ingredientes. Agregamos a nata e deixamos a lume lento ata que se reduza ata a metade.

Nunha bandexa para forno, colocamos os macarróns e cubrímolos coa salsa carbonara. Se se desexa gratinar, empoamos o queixo relado por enriba e introducimos a bandexa no forno, prequentado a 180 graos, ata que a parte superior quede dourada.

En quince días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.