Destinan 440.000 euros a cambiar a iluminación do Teatro Principal e dotalo dun ascensor e aseos adaptados

O Concello de Pontevedra aprobou este luns 2 de agosto o expediente de contratación das obras do Teatro Principal cun orzamento de 438.478 euros.

As obras están divididas en dous lotes. O primeiro, de 190.000 euros, é o proxecto básico de execución e de reforzo estrutural e de reforma dos aseos. O segundo lote, por 248.000 euros, destinado á renovación do sistema de iluminación.

As obras terán un prazo de execución de tres meses e establecerase un plan de traballo que permita, na medida do posible, compatibilizar a reforma coa actividade do edificio.

O reforzo estrutural do edificio se realizará na área do escenario e que estará ligada á substitución de todo o sistema de iluminación. Segundo informou a concelleira Carme Da SIlva, a intensidade do calor provocado por todos os focos do escenario "provocou pequenas grietas e problemas estruturais"

En materia de accesibilidade universal, o proxecto inclúe a reforma dos aseos da planta baixa, que serán adaptados para que poidan ser usados tamén por persoas ostomizadas, e a instalación dun ascensor no vestíbulo principal.

Este ascensor, que terá unha cámara transparente para minimizar o seu impacto visual, permitirá acceder a todas as plantas do Teatro Principal, desde a -1 (onde están os camerinos e as salas técnicas) ata a terceira, onde hai unha sala de usos polivalente.

A terceira das actuación substituirá todo o sistema de iluminación que, ademais de ser máis profesional e estar adaptado ás necesidades actuais, apostará pola tecnoloxía LED. Ademáis de supoñer un aforro enerxético de case un 90% esta mellora permitirá as mesturas de cor mediante un control dixital.

Implicará o desmonte da infraestrutura existente, incluídos os cadros e o cableado, a instalación do novo sistema, cambios nas consolas de control ou a substitución das lámpadas.