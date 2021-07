A criminalidade en Poio: os danos, roubos e estafas son os delitos máis frecuentes e a violencia de xénero tende á alza

A Policía Local de Poio realizou unha análise completa da criminalidade no municipio nos últimos anos e chegou á conclusión de que o índice de criminalidade "estabilízase, pero cunha tendencia á alza", sobre todo nos delitos máis frecuentes, de modo que se fai necesario realizar máis tarefas de prevención da delincuencia.

Os axentes policiais xa realizan accións preventivas, en especial en materia de educación viaria e para previr a violencia de xénero, e déronse conta de que é necesario actuar porque as causas máis comúns dos accidentes de tráfico son o exceso de velocidade, os descoidos por utilización do móbil, o consumo de alcol e a ausencia de medidas de seguridade como os cintos e casos en adultos e os dispositivos de retención infantil.

Tras analizar a situación, a propia Policía Local ponse deberes e apunta a que "unha boa práctica" pola súa banda sería intensificar os controis en San Salvador, debido a que é a parroquia con máis habitantes e onde máis probabilidades hai de atopar persoas que incumpren algunha normativa de tráfico.

En 2020 houbo dous casos de delincuentes reincidentes aos que a Policía Local dá especial importancia, unha muller de 54 anos que se dedica ao furto e un home de 33 que se dedica a roubos, aínda que tamén está fichado por danos e condución temeraria.​

Esta análise policial permitiu analizar a evolución e descubrir que ata o ano 2019 produciuse un aumento no índice de criminalidade, sendo os delitos máis habituais a condución baixo a influencia do alcol ou outras drogas e os danos. No ano 2020 mantivéronse os niveis de delincuencia, pero cambiando a tipoloxía delituosa.

Durante o ano 2020 os delitos máis habituais son, por esta orde; danos, furtos e roubos, estafas e delitos contra a seguridade viaria, en especial a condución temeraria por exceso de velocidade e por perda de vixencia do permiso de condución. Ademais, revela que a parroquia de San Salvador é a zona de Poio con maior criminalidade.

Analizando os delitos con autor coñecido, en 2017 os máis habituais foron ameazas e insultos entre particulares; en 2018 e 2019, condución baixo a influencia das drogas e danos; en 2020, danos; seguridade viaria e violencia doméstica; e no que vai de 2021, violencia doméstica, furtos e danos.

No que vai de ano 2021 rexistráronse ata o momento un total de 64 delitos con autor coñecido e 62 de autor descoñecido, isto é, instruíronse 126 dilixencias por delitos. En canto á tipoloxía delituosa, seguen destacando os danos e furtos, aumentaron as estafas (que agora se atopan en segundo lugar respecto ao terceiro debido a que tiñan en 2020).

Ademais, no que vai de 2021 xa se tramitaron dilixencias por 9 delitos de violencia doméstica, que tende á alza. As lesións e o delito de ameazas mantéñense.

Nos sete primeiros meses de 2021, a Policía Local de Poio detivo a 5 persoas, tres por roubos, un por violencia de xénero e dous porque tiñan en vigor ordes de procuras por distintos delitos.

Se se analiza o ano 2020, o último completo, a Policía Local tramitou 187, 97 por delitos leves e 84 por graves. Hai 158 delitos cometidos en Poio e o resto cometéronse vía internet.

A taxa de criminalidade (total de delitos por poboación) situouse en Poio nese ano no 0,01% e moitos delitos quedaron sen esclarecer por descoñecerse o autor, sendo a taxa de detencións do 0,0497%.

Así, só se localizaron 88 autores, dos que nove foron detidos. O motivo máis habitual do arresto é a violencia de xénero, con sete, e logo houbo dúas detencións por roubos. En 79 casos, os autores foron investigados, pero non detidos.

Por idade e sexo, en 2020 a media de anos dos autores é 32,7 anos e son maioritariamente homes, aínda que o perfil cambia en función do delito. Así, os delitos de violencia doméstica adoitan ser cometidos por homes menores que protagonizan actos de violencia contra a nai.

Os delitos como roubos, furtos, estafas e delitos contra a seguridade viaria adoitan ser cometidos por suxeitos de máis idade (30-40 anos), sendo o sexo predominante igualmente o masculino.