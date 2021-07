O PP de Pontevedra reforza a súa presenza nos órganos de decisión do partido

O congreso celebrado en Santiago de Compostela polo Partido Popular de Galicia reforzou o peso na formación dos seus representantes na cidade de Pontevedra.

O presidente local do PP, Rafa Domínguez, valorou "moi positivamente" este feito, e é que tanto el como os edís Pepa Pardo e Pablo Fernández pasan a formar parte do Comité Executivo do PP autonómico, un dos seus órganos de maior relevancia.

En concreto Pablo Fernández será coordinador de emprego do PPdeG, Pepa Pardo ostentará o cargo de vogal e Domínguez seguirá formando parte como membro nato.

"Pontevedra foi premiada coa decisión de ser sede nun primeiro momento deste Congreso, que por razóns sanitarias tívose que mover a Santiago. E agora vólvese a recoñecer a importancia da nosa cidade con esta noticia", sinalou Domínguez, encargado ademais de presidir o conclave autonómico da formación popular.