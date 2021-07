O PPdeG leva a Santiago o seu congreso ante a evolución da pandemia en Pontevedra

Non será Pontevedra, senón Santiago. O PPdeG decidiu cambiar a sede do seu próximo congreso autonómico, como consecuencia da evolución da pandemia da covid-19 na cidade do Lérez. Farase finalmente no Multiusos do Sar, na capital galega.

Nun comunicado, os populares explican que as necesidades loxísticas "nun momento de incerteza sanitaria" motivan o cambio de sede "por responsabilidade e prudencia".

Aínda que Pontevedra "non está nunha situación preocupante", recoñece a comisión organizadora, o feito de que estea no nivel de alerta medio desaconsella celebrar este congreso no municipio os días 16 e 17 de xullo.

Estiman que un congreso destas características implicará mobilizar a unhas 2.000 persoas.

A comisión organizadora empraza á nova dirección do PPdeG que salga deste congreso, no que Alberto Núñez Feijóo presentarase á reelección, a que celebre en Pontevedra o próximo gran acto do partido, cando as restricións da pandemia permítano.