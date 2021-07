O PP reclama que o Concello se implique na financiación do novo albergue de Cáritas

A campaña do PP para que as administracións públicas se impliquen no financiamento do novo albergue de Cáritas en Pontevedra chega ao ámbito municipal. Tras pedir colaboración á Deputación, os populares tentarano agora co goberno municipal.

O PP pedirá no próximo pleno municipal que o Concello firme un convenio con Cáritas para a construción deste albergue, que se situará na rúa Joaquín Costa e que contará con módulo habitacional para mulleres.

O novo albergue ampliará a 26 as prazas deste servizo e permitirá quintuplicar, segundo os plans da entidade, os servizos que prestaba ata o de agora na cidade.

O inmoble contará, entre outras cousas, cun centro de formación, un punto de información para Proxecto Home, un centro de día e habitacións para persoas que necesiten reinserirse na sociedade tras superar os seus problemas.

A concelleira Pepa Pardo defende que, en materia de servizos sociais, as administracións "debemos remar xuntos na mesma dirección" con entidades como Cáritas, "colaborando estreitamente na protección das persoas vulnerables".