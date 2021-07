Promoción Económica abre as portas do mercado laboral a 65 persoas

A concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, presidiu este martes o acto de entrega de diplomas ao alumnado participante nos cursos de Limpeza de Aloxamentos Turísticos (Camareiro de Pisos) e Limpeza Hospitalaria e na segunda edición do de Operador de Carretillas Elevadoras organizados nos últimos meses en colaboración con Ara Formación.

Segundo sinalou a edil socialista, que estivo acompañada polo responsable do centro e coordinador dos cursos, Paco Rial, "este conxunto de accións formativas fixéronse co obxectivo de mellorar as posibilidades de inserción laboral dunhas 65 persoas en eidos cunha elevada demanda".

As perspectivas semellan moi optimistas: sete das persoas que completaron os relativos a limpeza (seis delas mulleres) xa están traballando e Paco Rial asegura que "sen dúbida haberá máis que se incorporen ao mercado laboral, xa que no eido dos aloxamentos teñen traballo tódolos que queiran, moitos non poden desprazarse, se non xa estarían traballando".

Neste mesmo sentido, Yoya Blanco lembrou que "a demanda de formación nestes ámbitos é tan elevada que, tralo éxito do primeiro curso de Operador de Carretillas Elevadoras, a Concellería de Promoción Económica e Ara Formación decidiron poñer en marcha unha nova actividade formativa que tamén cubriu as prazas enseguida".