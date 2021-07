Inician as probas dos novos sistemas de depuración biolóxica da EDAR dos Praceres

Durante as próximas semanas as obras de mellora na depuradora de Os Praceres poderán xerar malos olores. É a advertencia á veciñanza que realizan desde a Xunta de Galicia. O motivo, as probas que se van a realizar cos novos sistemas de depuración biolóxica.

A posta en marcha destes reactores biolóxicos obrigará a encher os tanques da depuradora con auga residual. Esta situación, engade a administración autonómica, é temporal e desaparecerá cando estea cargada a masa biolóxica que realiza a función de depuración.

A Xunta pide desculpas aos residentes da contorna e lembra que é un paso imprescindible para a mellora dos tratamentos da depuradora e da mellora da calidade das augas da ría.

As probas con este novo sistema prolongarase ata o mes de setembro, no que se prevé dar por finalizadas as obras, que supoñen un investimento de 16,5 millóns de euros.

A reforma tecnolóxica executada pola Xunta na depuradora dos Praceres permitirá mellorar a curto prazo a depuración das augas residuais dos concellos de Marín, Poio, Pontevedra e Vilaboa, co obxectivo de cumprir os límites de vertido marcados pola directiva europea.

A intervención recolle a remodelación do tratamento secundario existente, coa fin de garantir a correcta depuración de ata 900 litros por segundo de auga residual.

A solución executada consiste na modificación do reactor biolóxico existente para dispoñer dun tratamento de leito móbil e unha posterior clarificación das augas mediante un proceso físico-químico con lastrado por microarea.

Ademais, ampliouse a liña de fango para ter en conta as novas achegas e realizáronse unha serie de actuacións previas para manter o funcionamento da depuradora durante as obras.

Esta actuación completarase coa construción do novo emisario submarino, que xa está en execución e permitirá unha mellor devolución das augas limpas á ría. Estas obras supoñen un investimento da Xunta de 12 millóns de euros.