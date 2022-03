Así avanza a perforación do túnel do tramo terrestre do emisario en Praceres

Tuneladora traballando na perforación do túnel do emisario nos Praceres © Xunta de Galicia

Comezaron os traballos de perforación coa tuneladora para a creación do novo emisario submarino da depuradora dos Praceres. Unha vez que chegou a máquina de Alemaña a principios de marzo e tras a súa montaxe, realizáronse probas para que comezase o proceso de perforación. Actualmente, esta tuneladora xa perforou unha lonxitude de 100 metros.

Esta máquina continuará realizando este labor durante os próximos días coa utilización da tecnoloxía innovadora "direct pipe", unha combinación das vantaxes do microtúnel e da perforación dirixida. Segundo a Xunta de Galicia, trátase dun sistema pioneiro en España.

En xuño de 2021 comezaban as obras do novo emisario, que contan cun investimento de 12 millóns de euros. A intención da Consellería é que os traballos sexan compatibles coa actividade extractiva do sector marisqueiro. A finais deste ano está previsto o final da actuación na ría.

A execución divídese nunha parte de obra terrestre, coa realización da cámara de carga e estación de bombeo e, por outra banda, do emisario, de máis de 3,5 quilómetros de lonxitude. Previamente construíuse o pozo de ataque para a tuneladora e realizáronse traballos topográficos que marcan o percorrido e as coordenadas exactas polos puntos en que traballa a máquina.

A perforación do túnel terminará, unha vez realizada a escavación do pozo, no fondo mariño no punto onde se iniciará o tramo submarino da tubaxe.

INFORMACIÓN ÁS CONFRARÍAS DA RÍA

A directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, e a directora do Intecmar, Covadonga Salgado, ademais do director das obras, David Hernáez, mantiñan leste mesmo mércores un encontro con representantes das confrarías de marisqueo e bateeiros da ría de Pontevedra. Durante esta reunión, as representantes da Xunta informaron sobre a evolución da obra do emisario.

Descartan que este traballo afecte á produción nesta zona, segundo indicaron, grazas á planificación das obras e as medidas adoptadas para minimizar o impacto na actividade extractiva. Sinalizaranse con boias os puntos do trazado polo que avanza o emisario, para que os profesionais do mar teñan unha referencia visual. Tamén se lles trasladará un informe actualizado semanalmente sobre a evolución das obras.

A Xunta lembra que con este novo emisario quérese separar as verteduras industriais e os residuais, ofrecendo unhas dimensións adecuadas ás necesidades tanto actuais como para o futuro. O emisario poderá ofrecer servizo a unha poboación de 141.204 habitantes para o ano 2042.

A instalación tratará as augas residuais en caso de fallo da estación depuradora de augas residuais dos Praceres. Desde a administración autonómica indícase que a reforma executada na depuradora dos Praceres permitirá mellorar a curto prazo a depuración das augas residuais dos concellos do fondo da ría: Pontevedra, Marín e Poio; ademais de cumprir cos límites de vertedura establecidos pola directiva europea.

Esta obra enmárcase no Plan de saneamento local da Xunta cun investimento de preto de 47 millóns de euros.