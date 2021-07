Buscan con cabalos e helicópteros policiais a un veciño de Marín de 80 anos desaparecido

Un amplo operativo de procura que implica ás policías Nacional e Local e Protección Civil de Marín despregouse este luns para localizar a un veciño desta localidade de 80 anos que desapareceu do seu domicilio.

O fillo deste octoxenario denunciou a súa desaparición a media tarde do domingo relatando que o seu pai saira do domicilio pola mañá, sobre as 11.00 ou 11.30 horas, coa intención de dar un paseo pola contorna do cemiterio, pero non regresou. No pasado xa se desorientara nunha ocasión, pero volveu por si mesmo á casa.

Segundo confirmaron fontes oficiais da Policía Nacional, no operativo despregaranse pola tarde axentes e animaid da Unidade de Cabalería que se desprazou á provincia a principios de xullo para realizar tarefas de prevención de incendios forestais e garantir a seguridade do Camiño de Santiago.

Desde a mañá deste luns xa se implican na procura medios aéreos do Indicativo Cóndor da Policía Nacional, que desprazaron un helicóptero e un dron á zona.

A procura centrouse na mañá deste luns na zona da Laxe coa hipótese de que o home desaparecido haberíase desorientado ao saír do seu domicilio e podería estar por esa zona. Nas próximas horas ampliarase cunha gran batida pola zona.

HABERÁ AMPLIACIÓN