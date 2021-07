O mural organizado por Ponteverán xa loce nas escaleiras de Eduardo Pondal

Alberto Oubiña visita aos participantes no 'Obradoiro Mural Artístico Colectivo'

O concelleiro de Xuventude, Alberto Oubiña, visitou o mural que están realizando as mozas e os mozos participantes no 'Obradoiro Mural Artístico Colectivo' a cargo do Estudo Matrioska

© Cristina Saiz