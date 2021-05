O paro reduciuse en abril na provincia en 4.070 desempregados menos

O número de parados rexistrados nas oficinas dos SEPE, os servizos públicos de emprego (antigo Inem), na provincia de Pontevedra baixa en 4.070 desempregados menos (unha redución do 5,8%) e queda con 66.120 desempregados.

GALICIA

En Galicia o parou baixou en 9.941 persoas en abril respecto ao mes anterior, un 5,5%, por encima da media (-1%), ata situar o total en 170.778 desempregados, dos que 98.807 son mulleres e 71.917, homes.

Hai 6.892 menores de 25 anos que non atopan traballo.

A maior parte dos parados (pouco máis de 120.000), corresponden a persoas que traballaban no sector servizos, aínda que son 6.800 menos que no mes de marzo. A progresiva redución das restricións e a mobilidade interna durante a Semana Santa, contribuíron ao alivio dun dos sectores máis castigados pola pandemia.

En Galicia e en comparación con abril de 2020, en pleno confinamento, son 20.851 persoas menos en paro, o que implica unha caída do 10,88%.

Na comunidade asináronse 65.622 contratos durante abril, uns 3.600 máis que en marzo, o que supón un incremento do 5,84%. A maior parte deles, algo máis de 58.000 foron de carácter temporal e apenas 7.400 indefinidos

Hai 106.540 beneficiarios en Galicia das prestacións por desemprego.

ESPAÑA

No conxunto estatal, o desemprego baixou en 39.012 persoas en abril (-1%), o seu maior retroceso neste mes desde o ano 2012, cando só descendeu en 6.632 persoas, segundo datos publicados este mércores polo Ministerio de Traballo, que destacou que nos dous últimos meses (marzo e abril) preto de 100.000 persoas abandonaron as listas do paro.