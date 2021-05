O Supremo pecha o caso dos 'Miguelianos' e confirma a condena ao líder: nove anos de prisión por abusos sexuais

O Tribunal Supremo acaba de pechar definitivamente o coñecido como caso dos Miguelianos, iniciado no ano 2014 polas presuntas irregularidades na Orde e Mandato de San Miguel Arcángel, ex asociación pública de fieis agora disolta pola Iglesia, e que foi xulgado e sentenciado na Audiencia Provincial de Pontevedra no outono e o inverno de 2018.

O Alto Tribunal revisou as sentenzas previas da Audiencia Provincial e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) polos recursos de casación interpostos por varios acusados nesta causa e a acusación particular, pero decidiu que só había lugar aos recursos de tres acusados e rexeitou os do propio líder e fundador da Orde e Mandato de San Miguel Arcángel, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, e as acusacións.

Desta forma, o Supremo confirma a condena que impuxo a Audiencia de Pontevedra ao líder do grupo, ao que consideran autor responsable dun delito de abuso sexual continuado con prevalimiento e penetración a unha das mulleres que lle denunciaban e condenan a nove anos de prisión e tamén á prohibición de achegarse, a menos de 500 metros, da súa vítima o seu domicilio, lugar de traballo, e calquera outro frecuentado por ela, así como a prohibición de comunicarse con ela, por calquera medio, por tempo de dez anos superior ao da pena imposta.

A acusación particular solicitaba 82 anos de prisión para Miguel Rosendo por unha vintena de delitos de agresión sexual continuada, coaccións, lesións psíquicas, contra a integridade moral, estafa ou subsidiariamente de apropiación indebida e contra os dereitos dos traballadores, de modo que recorreu o fallo que só considera acreditado un deses delitos, pero o Supremo, do mesmo xeito que rexeitou o recurso de Feliciano Miguel, tamén o fixo co da acusación particular, que deberá pagar as custas procesuais.

A sentenza do Supremo considera como feitos probados os mesmos da Audiencia Provincial e confirma, así mesmo, a absolución de Feliciano Miguel con respecto ao resto de delitos que lle atribuían o fiscal e a acusación particular. A Fiscalía pedía 66 anos de prisión para Miguel Rosendo por un delito de asociación ilícita, 12 contra a integridade moral, cinco de coaccións, un de agresión sexual continuado e dúas de abuso sexual continuado.

Segundo estes feitos probados, o condenado mantiña unha relación moi próxima coa vítima pola súa posición de 'bastón' no organigrama da Orde e Mandato de San Miguel Arcángel, moi próxima ao Fundador a quen asistía e por quen sentía unha admiración especial. Así, converteuse no seu auténtico pai e o seu mellor amigo, circunstancia que aproveitou o acusado para satisfacer os seus desexos sexuais e realizar coa vítima os actos de contido sexual.

A sentenza do Tribunal Supremo, da que foi relatora o maxistrado Vicente Magro, realiza unha análise do contido da declaración da vítima, cun exame da súa vontade de denunciar os feitos e analizando con detalle a interpretación do requisito de procedibilidad da denuncia da vítima, explicando os requisitos para que se entenda cumprido este requisito previsto no art. 191 do Código penal que permite dar por cumprido o que o alto Tribunal denomina como ' Willingness to report' do dereito anglosaxón.

A sección cuarta da Audiencia de Pontevedra descartou que existisen técnicas de adoctrinamiento baseadas na persuasión coercitiva para conseguir determinados fins, de modo que absolveu ás outras seis persoas que sentaron no banco dos acusados xunto a el, todos eles acusados dun delito de asociación ilícita por pertencer a este colectivo e cometer presuntas irregularidades mentres exercían responsabilidades na directiva do mesmo.

O Supremo examinou tamén as técnicas da persuasión coercitiva e confirma a sentenza absolutoria.

Feliciano Miguel estivo en prisión desde o 11 de decembro de 2014, cando foi detido pola Garda Civil no chalé de Collado Villalba ao que se mudou coa súa familia e con membros da antiga organización de fieis que seguen apoiándolle. Quedou en liberdade por decisión da Audiencia Provincial a piques de cumprirse o prazo máximo legal de catro anos de prisión provisional para unha persoa en España. Agora, deberá volver ingresar en prisión.