A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanzou este mércores no Parlamento de Galicia que en maio comezarán as obras do novo emisario submarino na ría de Pontevedra, nas que a Xunta investirá 12 millóns de euros. Esta infraestrutura terá 3,6 km e permitirá a mellor devolución das augas limpas á ría.

A conselleira subliñou o apoio técnico e económico que o Goberno galego vén prestando aos concellos da ría de Pontevedra, coa mobilización de 47 millóns de euros, dos que 32 millóns se corresponden con traballos xa en execución e 15 millóns en 10 actuacións que están planificadas.

Fixo fincapé en que dos 32 millóns de euros que se están a investir no marco do Plan de saneamento local da ría de Pontevedra, case 30 teñen como beneficiario directo ao concello de Pontevedra.

Destacou que 6 das 10 actuacións pendentes de execución neste plan, que representan 7,8 millóns de euros de orzamento, son actuacións encamiñadas a mellorar as redes de saneamento deste municipio.

Ethel Vázquez referiuse a que os traballos de mellora da depuradora dos Praceres, nos que a Xunta está a investir 16,5 millóns de euros, están executados xa ao 40%. Esta actuación permitirá mellorar a depuración das augas residuais dos concellos de Marín, Poio, Pontevedra e Vilaboa, pois terá capacidade para procesar 900 litros por segundo.

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade sumou a estas dúas actuacións outras 10 coas que se busca mellorar as redes de saneamento dos distintos concellos da ría. Citou intervencións como a prevista na rede do río Lameira, en Marín, que se licitará en verán; ou o novo bombeo da Seca e de Porto Campelo, en Poio, cuxa redacción do proxecto xa se licitou.

Tamén destacou a obra de reforzo da capacidade de transporte das augas residuais desde o bombeo de Cocheras á depuradora dos Praceres, coa redacción do proxecto licitada o mércores e cun orzamento previsto nas obras de 3,7 millóns de euros.