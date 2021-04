Sentida homenaxe póstuma a Pepe Solla, o cociñeiro "que puxo a Poio no mapa"

Homenaxe a José González Solla en Poio © Mónica Patxot

Poucas persoas poden presumir de recibir tanto agarimo dos seus propios veciños como José González Solla, máis coñecido como Pepe Solla. E, aínda que non puido en vida, Poio rendeu este xoves unha sentida homenaxe a un dos seus cidadáns máis ilustres.

Desde agora, unha placa co seu nome presidirá a Rúa do Adro, moi preto do seu domicilio e do Restaurante Casa Solla, que el e a súa muller Amelia fundaron en 1961 e que, con esforzo e dedicación, converteron no seu proxecto de vida.

"Pepe era un visionario. Ofrecía menús totalmente descoñecidos na cociña galega e o seu labor foi determinante na nosa gastronomía", destacou a edil Marga Caldas, impulsora desta homenaxe a través da concellería de Memoria Histórica.

Teté Solla, filla do homenaxeado, foi a encargada de falar en nome da familia. Moi emocionada asegurou que "dentro da tristeza tan grande que sentimos por perdelo" o recordo de Poio ao seu pai "é un orgullo tremendo".

"Non existe mellor maneira para honrar a súa memoria que unha placa co seu nome na casa que construíu con tanto esforzo", destacou, antes de asegurar que "sabía que era moi querido, pero o era moito máis do que me podía imaxinar".

O seu pai, engadiu a súa filla Teté, "sempre estivo orgulloso de ser de aquí" e traballou para "poñer a Poio no mapa" xunto á súa muller, Amelia. "Sen ela, papá non chegaría a ser o que foi", lembrou. Esta homenaxe, díxolle á súa nai, "vai dar moita forza".

"Gustaríame que o meu pai puidese ver en vida este recoñecemento e este agarimo", recoñeceu a portavoz da familia. "Onde esteas oxalá poidas vernos porque isto é por ti", concluíu antes de lanzar un bico ao aire.

No acto interviñeron a directora xeral de Turismo de Galicia, Nava Castro, que celebrou o papel de Pepe Solla como embaixador da cociña galega; ou Carmela Silva, presidenta da Deputación, que o cualificou como "a pedra e os cimentos dun gran proxecto que axudou a que todo o mundo fale da nosa gastronomía".

O alcalde de Poio, Luciano Sobral, quixo aproveitar esta homenaxe a Pepe Solla, do que dixo que foi un "privilexio" telo como veciño, para entregar á súa viúva a insignia de ouro do Concello de Poio. "Gustaríame que a levaras na solapa como recordo", concluíu.