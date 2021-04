A glorieta de Compostela acollerá o primeiro cargador para móbiles alimentado a través dunha picoturbina

A glorieta de Compostela é o punto elixido da cidade para instalar o primeiro cargador renovable para dispositivos móbiles a través dunha picoturbina, isto é, alimentado con enerxía hidráulica xerada desde a rede municipal de abastecemento. Este dispositivo, que instalará a empresa concesionaria do Ciclo da Auga, Viaqua, pretende poñer en valor fórmulas de xestión enerxética óptima e achegar á cidadanía dun xeito visible o concepto de enerxía sustentable e renovable.

O cargador renovable para dispositivos móbiles parte do concepto de autosuficiencia enerxética, funcionando a partir de enerxía achegada por fontes renovables e demostrando que a calidade dos procesos e servizos pode fortalecerse apostando por propostas innovadoras, eficientes e sustentables.

Este dispositivo instalarase na contorna da Fonte dos Nenos e estará composto por unha peana de aceiro inoxidable con tres soportes para a carga de dispositivos móbiles (smartphones, tablets, etc.), un deles adaptado para persoas con mobilidade reducida. A peana inclúe unha base rectangular que permite, a través dun cristal reforzado antivandalismo, visualizar o equipo de xeración hidráulica.

Tamén disporá dun cabezal superior personalizado de aceiro inoxidable e acabado con pintura anticorrosión. Dispón dunha pantalla táctil anti-vandalismo de 12 pulgadas que permitirá a reprodución de contido multimedia.

En liña coa estratexia Efecto PO2, este cargador renovable permite visibilizar solucións relativas á xestión eficiente dos recursos e polo tanto da enerxía, enmarcándoos na consecución dos obxectivos globais de desenvolvemento sostible e na necesidade de apostar por modelos urbanos cada vez máis eficientes enerxeticamente e comprometidos cos desafíos ambientais.

Así, a través da instalación deste dispositivo, desde as áreas de Promoción da Cidade e de xestión do Ciclo da Auga, póñense en valor conceptos como as enerxías renovables, a redución de emisións, a eficiencia enerxética e o aproveitamento eficiente dos recursos.