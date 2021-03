Instalan dous cargadores para móbiles na humanizada Avenida da Coruña e na contorna de Pasarón

Cargadores de rúa da empresa Edigal instalados na contorna de Pasarón © Edigal Cargadores de rúa da empresa Edigal instalados na contorna de Pasarón © Edigal

A humanización da Avenida da Coruña non serviu só para cambiar a imaxe da arteria principal do pontevedrés barrio do Burgo, serviu para situala como a rúa máis vangardista de Pontevedra no ámbito tecnolóxico. Na contorna de Pasarón, nunha zona de estancia para peóns, o Concello e a empresa local Edigal instalaron dúas estacións de carga para móbiles gratuitas.

"É un produto útil, ademais de bonito. Sempre tentamos dotar de tecnoloxía a todos os nosos produtos", detalla Begoña Ferrín, comercial da firma, a filosofía dunha empresa situada no polígono do Campiño e que se dedica ao deseño e fabricación de mobiliario urbano. Outro dos seus acenos de identidade é a aposta por materiais reciclados e reciclables. "Usamos moitos metais procedentes de barcos", revela Ferrín a orixe destes cargadores rueiros que, ademais, funcionan con enerxía solar.

Nilo é o nome que reciben estes cargadores, pero non son os únicos que fabrican. Pronto instalarán en Benito Corbal uns bancos con enchufes para móbiles integrados e estudan a posibilidade de implantar puntos wifi nos semáforos da vía pública ou en caixas de contadores, dotando ademais a estes elementos do coidado deseño que locen todos os seus produtos.

Son conscientes en Edigal de que moitos usuarios son reticentes a utilizar este tipo de estacións de carga. Por iso queren transmitir unha mensaxe de tranquilidade. Ademais de ser gratuítos, o seu funcionamento é o mesmo que un cargador doméstico polo que o terminal non sufrirá ningún tipo de dano. Para utilizalos, o usuario só necesita conectar o seu cable USB á estación e sentar un intre ata que o seu móbil recupere a enerxía.

Con presenza noutras cidades como Vigo, Edigal márcase como obxectivo "ser profetas na nosa terra", polo que esperan que o goberno local siga confiando como ata o de agora no seu bo facer para construír entre ambos unha Smart Boa Vila.