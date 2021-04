A.M.A. mantén ata o final do estado de alarma a cobertura gratuíta da póliza de RCP aos profesionais sanitarios que foron requiridos para combater a covid-19

No empeño de axudar e protexer aos profesionais sanitarios, A.M.A. mantén vixente a gratuidade do seguro de Responsabilidade Civil Profesional ata que se manteña o estado de alarma decretado polo Goberno de España, o próximo 9 de maio, a todos os mutualistas e asegurados que, con motivo da Covid-19, atópense realizando actividade de seguimento, atención e vacinación de forma voluntaria e non estean amparados por seguro algún de responsabilidade civil profesional.

A complicada situación obrigou a estender esta importante medida que o Consello de Administración de A.M.A. adoptou nada máis declararse o primeiro estado de alarma, o 14 de marzo do 2020,para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo coronavirus.

Medida que se cabe, cobra aínda maior importancia, cando outras entidades deron por finalizada a cobertura de riscos por Covid-19, con data 31 de marzo.

Con esta decisión, A.M.A. quere enviar unha mensaxe de apoio e agradecemento a todos os profesionais sanitarios que, co seu esforzo e profesionalidade, están a contribuír a derrotar ao virus.