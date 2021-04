A.M.A. impulsa a súa oferta de protección xurídica aos médicos diante das agresións

A.M.A., a mutua dos profesionais sanitarios, leva anos comprometida na defensa e protección dos médicos ecercentes que fosen vítimas dunha agresión física, psíquica ou verbal, no ámbito da súa actividade profesional.

A esta protección demandada reiteradamente polo colectivo médico, A.M.A. comprometeuse a dar resposta, creando e impulsando ano a ano o produto específico para atender a estas eventualidades que se producen no ámbito profesional.

A.M.A. e a Fundación A.M.A. a través dos seus presidentes, Dr. Luís Campos e Dr. Diego Murillo, súmanse unha vez máis, a seguir colaborando na defensa e protección dos médicos, combatendo esta secuela social que supoñen as agresións ao colectivo sanitario.

A defensa e protección do médico está no ADN da Mutua que seguirá no labor de combater os ataques que sufra o noso colectivo.