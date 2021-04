O ferido de Valdecorvos, con prognóstico grave e en liberdade tras ser detido por tenencia de armas

Vehículos policiais no lugar no que apareceu o ferido en Valdecorvos © Mónica Patxot

O home que na tarde deste luns foi localizado nun banco do barrio de Valdecorvos cunha ferida moi grave na cabeza continúa ingresado no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con prognóstico reservado. O seu estado de saúde non cambiou no último día e medio, pero este mércores si é diferente a súa situación policial, pois xa non está detido e, por tanto, non require custodia policial permanente.

O home, de 54 anos e orixe cubana, está intubado e inconsciente, pero desde a tarde do luns estaba custodiado porque tiña a condición de detido como sospeitoso dun delito de tenencia ilícita de armas porque foi localizado en posesión dun arma de fogo para a que carecía de autorización. Desde a mañá deste mércores, segue investigado por este delito, pero agora atópase en situación de liberdade.

As policías Nacional e Local de Pontevedra abriron unha investigación na tarde do luns tras a súa aparición ferido en estrañas circunstancias e esas indagacións seguen o seu curso. Día e medio despois, seguen sen ter conclusións concluíntes sobre as circunstancias que rodearon o suceso e a investigación mantén abertas todas as hipóteses, desde un posible intento de suicidio pola súa banda ata unha grave agresión ou un intento de homicidio.

O home, veciño de Pontevedra, foi localizado pola Policía Local nun banco á beira do seu coche tras a chamada dunha testemuña que o viu dentro do vehículo ensanguentado e logo presenciou como se levantaba e dirixíase ao citado banco. Á chegada dos axentes, e ao comprobar que perdía sangue e tiña unha ferida grave na cabeza, alertaron a unha ambulancia e foi trasladado primeiro ao Hospital Montecelo e, tras varias horas alí, ao hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Nos primeiros momentos descoñecíase a natureza do forte golpe que tiña na cabeza, pero durante a súa estancia en Montecelo descubriuse que fora provocado por un arma de fogo, pois tiña unha ferida de bala grave.

O ferido estivo custodiado en todo momento, primeiro pola Policía Local e logo pola Policía Nacional, pola súa condición de detido. Paralelamente, iniciáronse as investigacións, que agora asume a Policía Nacional, con varias brigadas implicadas, desde a Policía Científica á Xudicial, e estará coordinada polo Xulgado de Garda de Pontevedra.

Unha das pezas craves da investigación será a declaración do propio implicado, aínda que de momento non puido facerse polo seu delicado estado de saúde. Segundo figura no atestado policial que ao longo da mañá deste mércores estaba previsto trasladar ao Xulgado de Garda de Pontevedra, o home si falou na tarde do luns coa testemuña que presenciou a escena e cos primeiros policías que acudiron ao lugar.

Neses primeiros momentos, o testemuño do ferido foi inconexo e afirmou primeiro que fora agredido por un home de orixe marroquí e logo que lle atacaban varias persoas ao mesmo tempo, entre seis e sete. Ese testemuño presentaba varias contradicións e, en todo caso, nunca poderá considerarse como proba determinante na investigación.

Os investigadores entrevistáronse coa súa contorna e realizaron xa varias dilixencias, aínda que aínda hai outras que seguen en marcha para o total esclarecemento dos feitos. Si se realizou xa a inspección policial do vehículo do ferido, un Opel Corsa que agora permanece baixo custodia policial, e no seu interior atopáronse a arma de fogo para a que carecía de licenza e tamén un coitelo e unha barra de ferro -esta no maleteiro-.