Haberá actos relixiosos en Pontevedra esta Semana Santa, pero estarán marcados pola pandemia

A pandemia marcará tamén a celebración da Semana Santa en Pontevedra. A comunidade parroquial de Santa María a Maior prepárase para uns actos con capacidades reducidas, distancia de seguridade e todas as medidas de hixiene ditadas polas autoridades. Por iso, pecharase o acceso aos templos unha vez acaden a capacidade legal permitida, non haberá oficios relixiosos no exterior e van crearse circuítos diferenciados de entrada e saída ás igrexas.

A tradicional bendición de palmas e ramos, coa que se conmemora a entrada de Jesús en Xerusalén, farase, a fin de evitar aglomeracións, nas misas do sábado 27 na Real Basílica (20 horas) e na Capela de San Roque (19 horas), así como en todas as misas do domingo 28 na Real Basílica (9.30, 11, 12, 13 e 20 horas).

O Luns Santo, 29 de marzo, haberá confesións na Real Basílica, a partir das 11,30 horas e celebración comunitaria da penitencia, ás 20.30 horas. Ese mesmo día dará comezo o Triduo da Soledad, que culminará o mércores 31.

En canto á Misa Vespertina da Cea do Señor e a celebración da Paixón do Señor, os oficios do Xoves Santo, 1 de abril, serán na Real Basílica ás 18.30 e 20.30 horas, mentres que os do Venres Santo, 2 de abril, terán lugar ás 12.30 e ás 18:30 horas.

Con todo, soamente haberá unha Vixilia Pascual, que se desenvolverá o Sábado Santo, 3 de abril, dúas horas antes do toque de queda, na Real Basílica. A diferenza de anos anteriores, a auga que se queira bendicir haberá de traerse xa desde casa en recipientes; repetíndose devandito rito en todas as misas do Domingo de Pascua, 4 de abril (9.30, 11, 12, 13 e 20 horas).

Ao longo destes días, os sacerdotes estarán dispoñibles para visitar a enfermos e encamados, na mesma medida en que os voluntarios de Cáritas Parroquial de Santa María a Maior seguen atendendo ás numerosas familias que recorren a este Centro Social Parroquial e saíndo ás rúas no marco do proxecto “Tende a túa man”, de apoio ás persoas sen fogar.