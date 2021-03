Un crowdfunding para salvar o seu soño

Rosabel Mora, no seu estudo de maquillaxe © Mónica Patxot Rosabel Mora, no seu estudo de maquillaxe © Mónica Patxot Rosabel Mora, no seu estudo de maquillaxe © Mónica Patxot

Hai apenas un ano Rosabel Mora cumpriu o seu soño. Ter o seu propio estudo de maquillaxe. Pero, como a moitos outros, a pandemia cruzouse no seu camiño. O confinamento chegou cando aínda estaba a acondicionar o seu local. Non puido abrilo ata outubro.

"Foron seis meses moi complicados", explica a propietaria de PonteMakeUp, que recoñece que sen a axuda do seu caseiro, que non lle cobrou nada ata entón, non podería saír adiante. "Pasei moitos nervios e foron moitas noites sen durmir", lembra.

Pero coa apertura os problemas continuaron. Cada mes as perdas superan aos ingresos. O motivo, a ausencia de vodas e eventos. E aínda que sobrevive coa organización de cursos e obradoiros non é suficiente. O peche presentábase como unha alternativa case inevitable.

Pensou en "mil ideas" para darlle a volta á situación e, aínda que asegura que ao principio "me daba algo de vergoña", decidiu iniciar unha campaña de crowdfunding para salvar o seu negocio, unha ferramenta empregada ata o de agora para financiar proxectos ou iniciativas culturais.

"Non quería pechar sen telo intentado todo", subliña Rosabel, que se introduciu no mundo da maquillaxe con apenas 15 anos. A súa nai era vendedora de Avon e ela tivo claro desde nena, aínda que antes probase con outros traballos, que iso era o que quería facer en vida.

Mediante esta campaña espera recadar uns 15.000 euros que quere destinar á compra de máis materiais e a realizar melloras nos seus negocios. "Non quero diñeiro pola cara", explica, aínda que ata o de agora "moitos anónimos fixérono por axudar e xa está".

Cada doante poderá acceder a unha serie de recompensas, entre elas descontos ou asesorías personalizadas, tanto para principiantes como para persoas que xa saiban maquillar. "A resposta da xente está a ser moi boa", sinala a responsable deste estudo.

Co diñeiro que obteña desta campaña espera "sobrevivir a este ano tan caótico e poder aguantar ata que as cousas vaian mellor", relata Rosabel Mora, que asegura que "son optimista desde que nacín", aínda que ás veces "véxoo todo moi negro". Iso si, engade, "se me pasa pronto".