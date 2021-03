RADIO.- As espectaculares e xenerosas miniaturas de Ángela Paz

A pontevedresa Ángela Paz documenta exhaustivamente cada recreación que realiza nas súas miniaturas © Mónica Patxot

Ángela Paz é Premio Cidade de Pontevedra desde 2017. Promoveu a Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal ( ASSEII) e anos antes a Escola de Tempo Libre Paspallás. A súa forma de ser, en favor dos valores, da igualdade, ou contra a violencia de xénero eran recoñecidos naquel galardón da súa cidade.

Neste Cara a cara descubrimos unha afección de Ángela Paz que está a súa forma de ser: resiliente, curiosa, reivindicativa, xenerosa e desde logo cunha habilidade indiscutible. Saíde de dúbidas e tentade traballar cunhas pezas de 15 milímetros - menos que o diámetro dunha moeda dun céntimo de euro -.

A recreacións que realiza son absolutamente fieis á Historia. Tanto, que dedica inxentes horas a recompilar información dese momento que reconstrúe; desde a biografía dos seus protagonistas, a indumentaria, o armamento se é unha escena bélica, ou a identificación de cores. O resultado: "cada peza é unha parte de min" que unha vez rematada, regálaa a unha persoa para a que está expresamente pensada esa miniatura.

O inicio deste hobby está nunha historia infantil que relata neste podcast. De todos os traballos de miniaturismo que leva realizados só conserva dous. Un deles achegouno ata PontevedraViva Radio. Trátase da recreación da Confraría do Noso Pai Jesús coa Cruz ao Lombo portando os pasos do Cristo do mesmo nome e do Cristo Yacente. Con este traballo descubriu múltiples significados e regras que rodean esta tradición, ademais dunha vinculación familiar coa Confraría pontevedresa ou o valor artístico desta imaxinería relixiosa.

As escenas son incuestionables obras de arte; e non é esaxeración, se algunha vez pisades museos de miniaturas de quince milímetros, pode ser que sexan pezas desta pontevedresa.