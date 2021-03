Separación obrigatoria do lixo e bonificación ás boas prácticas no novo servizo Revitaliza da Deputación

O vicepresidente da Deputación de Pontevedra, César Mosquera, vén de anunciar as novidades do Plan Revitaliza de xestión dos biorresiduos mediante o sistema de compostaxe.

O primeiro cambio será a transformación xurídica do Revitaliza, que pasa de ser un programa a un servizo propio da Deputación. Esta modificación aplicarase no mes de xuño e faise obrigada para cumprir coa normativa da Unión Europea que establece sancións para as entidades que non xestionen os seus biorresiduos dun xeito adecuado. Ademais da adaptación a outras lexislacións de ámbito nacional e autonómico, como é o caso da recente Lei 6/2021 de residuos e solos contaminados de Galicia.

En segundo lugar, os concellos adheridos ao Revitaliza terán que separar obrigatoriamente en orixe todas as fraccións de lixo conforme a normativa vixente. É dicir, xestionar por separado os biorresiduos, papel, vidro, envases, aceites usados, pilas ou roupa, principalmente, e entregalos no punto de depósito que corresponda. Este será un requisito para poder acceder a axudas e subvencións por parte da Deputación nesta materia.

Un terceiro punto refírese á aplicación de bonificacións ou primas ás persoas e empresas que cumpran coas indicacións sobre residuos. As bonificacións poderán ser tanto en positivo como en negativo, aínda pendente de concretar. En todo caso, serán os concellos os encargados de aplicar estas medidas seguindo a ordenanza que redactará a Deputación e da que informará aos municipios adheridos ao Revitaliza.

Por último, aplicaranse taxas fiscais para aqueles negocios ou empresas segundo a capacidade económica e o volume de lixo xerado para, deste xeito, rematar coas desigualdades que se veñen detectando en canto ao mesmo pago polo servizo para pequenos e grandes xeradores de lixo.

Esta modificación da ordenanza de compostaxe local do Revitaliza aprobarase no Pleno da Deputación este venres 26 de marzo. Os concellos da provincia de Pontevedra que participan no mesmo xa están sendo informados paulatinamente destas novidades.

PLAN REVITALIZA

O Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra iniciouse en 2015 co obxectivo de impulsar un modelo de residuos baseado na compostaxe e no tratamento a quilómetro cero dos biorresiduos municipais. A súa razón de ser é que os concellos da provincia cumpran os obxectivos fixados na normativa europea, estatal e autonómica en canto a porcentaxes de residuos orgánicos recollidos e aproveitados.

Nestes momentos hai 47 concellos adheridos ao Revitaliza en diferentes fases. Nove deles (Pontevedra, Vilaboa, O Grove, A Illa de Arousa, As Neves, Mondariz, Mondariz-Balneario, Tomiño e Valga, xa co seu propio plan) están a traballar para implantar a compostaxe como modelo de xestión de lixo en todo o seu territorio. O resto de municipios adheridos contan con centros de compostaxe comunitaria e composteiros individuais ou están en proceso de instalación.