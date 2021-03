Nega apropiarse indebidamente do diñeiro do seu cliente e asegura que eran os seus honorarios como avogado

Xuízo por apropiación indebida © Mónica Patxot Xuízo por apropiación indebida © Mónica Patxot Maxistrados da Sección Segunda da Audiencia provincial © Mónica Patxot A fiscal e a avogada da acusación particular © Mónica Patxot

A Sección segunda da Audiencia de Pontevedra celebrou este martes un xuízo por apropiación indebida no que o acusado é un letrado con despacho en Vilagarcía por presuntamente apoderarse de 40.000 euros que lle entregou unha clienta para pagar unha fianza xudicial.

A Fiscalía ratificou a súa solicitude de tres anos de prisión, así como a suspensión para exercer a profesión de letrado e de asesoramento xurídico durante o mesmo período, o pago dunha multa de 2.700 euros e o abono dos 40.000 euros aos herdeiros da suposta prexudicada, que xa faleceu.

Segundo informa o xornalista Víctor Méndez en páxinas do Diario de Pontevedra o avogado asegurou que o diñeiro é seu desde 2009, e que lle foi entregado en concepto de honorarios pola representación legal do denunciante e outra persoa tamén condenada por narcotráfico.

O acusado explicou que o acordo con estes clientes era por 50.000 euros máis impostos, polo que os 40.000 só serían unha parte. Segundo a fiscal esta práctica por parte do letrado de cobrar mediante fianza non está avalada por xurisprudencia algunha.

Segundo o escrito de acusación da Fiscalía a principios de 2008 este avogado asumiu a defensa dun home que fora detido e enviado a prisión por tráfico de drogas. O xulgado número 3 de Cambados que instruía esta causa ditou o 9 de febreiro de 2009 un auto no que se acordou a posta en liberdade baixo fianza de 40.000 euros do cliente. O Ministerio Público sostén que a nai do procesado retirou ese diñeiro dunha conta bancaria e que llo entregou o 19 de febreiro ao avogado, "quen se encarga de depositar a fianza, constituíndose como fiador, para obter a liberdade" do seu patrocinado.

Despois de oito anos, o 9 de xuño de 2017, o Servizo de Ejecutorias da sala do Penal da Audiencia Nacional acordou a devolución da fianza de 40.000 euros, con todo, o fiscal entende que o letrado, "guiado pola intención de obter un beneficio económico á conta do alleo, non procedeu á súa devolución, quedándose coa totalidade da suma, e incorporándoa ao seu patrimonio".

O avogado foi denunciado por esta presunta falta de pagamento.