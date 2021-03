Ecoloxistas en Acción sinala á depuradora dos Praceres como a que peor funciona en Galicia

Un estudo elaborado por Ecoloxistas en Acción sinala á Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) dos Praceres como a que peor funciona en Galicia.

Con motivo do Día Mundial da auga, Ecoloxistas en Acción presentou o seu informe ‘Saneamento e depuración no litoral do Estado español. Análise do ano 2019′, onde analiza 288 depuradoras do litoral e do dominio público marítimo-terrestre de toda España.

A metade das EDAR analizadas (144) presentan insuficiencias ou incumprimentos no tratamento das augas residuais ou na cantidade de mostras anuais analizadas.

Ecoloxistas en Acción, aínda que recoñece que os datos son "insuficientes", considera que a situación en Galicia é "estraña e preocupante", cun terzo das 28 estacións analizadas (o 40% do total) con "deficiencias" e "incumprimentos" da normativa.

En concreto, a 28 EDAR que forman parte do estudo do colectivo ecoloxista repártense, maioritariamente, entre as provincias da Coruña (Ares, Camariñas, Cariño, Cedeira, Esteiro, Laxe, Muros, Ortigueira, Pobra do Caramiñal, Ponte do Porto e Porto do Son) e Pontevedra (Arcade, Baiona, Cambados, Gondomar, Guillarei, Illa de Arousa, Meaño, Nigrán, O Grove, Praceres, Ponte Caldelas, Ribadumia, Soutomaior, Tomiño e Vilaboa). Os dous restantes atópanse en Lugo (Alfoz e Ribadeo).

Destas, o 28,6% incumpren a normativa ou verten "concentracións elevadas ao medio" dalgún dos tres parámetros analizados, que son: DQO (osíxeno necesario para oxidar químicamente a materia orgánica), DBO5 (osíxeno para oxidar a materia orgánica biodegradable a través de microorganismos) e SS (sólidos retidos en filtro).

O caso máis grave, segundo resalta o informe, é o da depuradora dos Praceres que presenta incumprimentos en todos os parámetros.

Ademais, o estudo reflicte que as depuradoras de Arcade, Illa de Arousa, Ponte Caldelas, Soutomaior e Vilaboa presentan concentracións de saída para DBO5 "por encima dos valores permitidos", aínda que cumpren coa normativa "por ter rendementos bos".