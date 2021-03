Quirónsalud incorpora á Doutora Virginia Archanco e pon en marcha unha Unidade de Medicina Estética

O hospital Quirónsalud Miguel Domínguez incorporou á doutora Virginia Archanco Rodrigo para poñer en marcha unha Unidade de Medicina Estética na que, nunha contorna hospitalaria segura, aplícanse técnicas de rexuvenecemento minimamente invasivas. Esta Unidade reforza a oferta de estética, beleza e saúde do Hospital que xa conta cun Servizo de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora.

"O diagnóstico personalizado é a clave para ofrecer a técnica ou o tratamento que mellor se adapte a cada paciente obtendo os mellores resultados flexibles e un aspecto natural" sinala a doutora Archanco.

O uso da máscara espertou a preocupación polo coidado do rostro, "mellorar o contorno do ollo e a mirada e eliminar a acne son as consultas máis frecuentes e que podemos solucionar con técnicas e tratamentos específicos, entre eles a técnica do microneedling" explica a doutora Archanco.

TRATAMENTOS PARA LOGRAR UN ASPECTO NATURAL

Unha das prioridades da Unidade de Medicina Estética é que os tratamentos permitan lograr un aspecto o máis natural posible para cada persoa.

A toxina botulínica para atenuar as liñas de expresión, o recheo con ácido hialurónico para corrixir as engurras medias e profundas do rostro ou o tratamento de recheo dérmico Ellansé® son algúns dos tratamentos que se aplican para restablecer os efectos do paso do tempo.

Ademais, aplica técnicas específicas de tratamento antiflacidez, antimanchas, de remodelación facial e para tratamentos corporais para preparar o corpo para o verán.

A Unidade de Medicina Estética do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez coordínase co Servizo de Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora que se creou en 2017, para ofrecer unha atención especializada e individualizada, cun asesor persoal para o acompañamento durante todo o tratamento ata a recuperación. Tamén realiza seguimento despois de recibir o alta hospitalaria, así como as revisións e controis necesarios.

A Doutora Virginia Archanco Rodrigo é licenciada en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Zaragoza e especialista en medicina familiar e comunitaria. Realizou o MIR no Hospital de Navarra en Pamplona, e desenvolveu a súa carreira profesional no Servizo de urxencias hospitalarias. Completou a súa formación cun Máster en Medicina Estética na Universidade Complutense de Madrid en 2017.

SOBRE QUIRÓNSALUD

Quirónsalud é o grupo hospitalario líder en España e, xunto co seu matriz Fresenius-Helios, tamén en Europa. Conta con máis de 40.000 profesionais en máis de 125 centros sanitarios, entre os que se atopan 50 hospitais que ofrecen preto de 7.000 camas hospitalarias. Dispón da tecnoloxía máis avanzada e dun gran equipo de profesionais altamente especializados e de prestixio internacional. Entre os seus centros, atópanse o Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.

O Grupo traballa na promoción da docencia (oito dos seus hospitais son universitarios) e a investigación médico-científica (conta co Instituto de Investigación Sanitaria da FJD, acreditado pola Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación).

Así mesmo, o seu servizo asistencial está organizado en unidades e redes transversais que permiten optimizar a experiencia acumulada nos distintos centros e a translación clínica das súas investigacións. Actualmente, Quirónsalud está a desenvolver multitude de proxectos de investigación en toda España e moitos dos seus centros realizan neste ámbito un labor punteiro, sendo pioneiros en diferentes especialidades como oncoloxía, cardioloxía, endocrinoloxía, xinecoloxía e neuroloxía, entre outras.