Deter o reloxo, consellos para un cambio de imaxe

A pel comeza a envellecer a partir dos 25 anos, son só pequenos signos e dependen en gran medida da xenética, a exposición solar, o tabaco, a tensión... podemos apreciar pequenas engurras ao redor dos ollos, algunha imperfección cutánea como manchas ou marcas por acne.

Desde hai case un ano, o uso da máscara condicionou a aparición de acne en persoas que antes non o padecían.

Estes signos irán en aumento e, a partir dos 40 anos, os cambios son máis acusados xa que imos producir menor cantidade, e de máis baixa calidade, de coláxeno e elastina. A pel perde firmeza e vólvese máis fina, facéndose visibles engurras profundas, sequidade cutánea e manchas.

Pero as estruturas profundas tamén se resenten: pérdense os depósitos graxos profundos, os músculos perden volume e vólvense fláccidos e o óso reabsórbese, sobre todo en pálpebras, pómulos e ao redor da boca.

Un tratamento para cada persoa

Con tantos factores asociados e tantos fenómenos fisiolóxicos concorrentes, deter o reloxo convértese por necesidade na suma de varios actos, médicos e cirúrxicos, para actuar sobre cada un deles.

Mellorar a hidratación e a calidade da pel mediante peelings e mesoterapia, diminuír as engurras empregando botox e ácido hialurónico e recuperar o volume mediante substancias de recheo máis profundas é unha das estratexias para abordar o paso do tempo. Estas técnicas forman parte da carteira de servizos que desenvolve a Unidade de Medicina Estética do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez.

Noutras ocasións é necesario extirpar a pel sobrante como a das pálpebras, retensar os músculos realizando un lifting facial, recuperar o volume dos beizos e dos pómulos mediante lipotransferencia. Tratamentos específicos da Cirurxía da Muller do que o Servizo Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora do Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez é especialista.

En cada paciente o proceso de envellecemento é máis acusado a diferentes niveis, por iso, non existe un tratamento único, senón un específico para cada persoa.

A capacidade de establecer estas diferenzas no diagnóstico e a terapéutica é o que fai necesaria a valoración por un médico especialista, con capacidade para integrar os distintos tratamentos adecuados para cada paciente.

Cinco consellos para afrontar un cambio de imaxe

• Busca sempre un resultado o máis natural respecto ao teu aspecto

• Evita o efecto "alfombra vermella" de imitar os tratamentos dos personaxes famosos

• Renuncia ao tabaco, o alcol e o exceso de azucre, xa que aceleran os procesos de oxidación celular e, en consecuencia, do envellecemento cutáneo

• Non tomes o sol nas horas centrais do día e usa protección solar todos os días

• Dorme 8h e, na medida do posible, evita a tensión



* Este artigo foi elaborado por:

María Jesús Álvarez, Xefa do Servizo de Cirurxía Plástica Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez

Virginia Archanco, Unidade de Medicina Estética Quirónsalud Miguel Domínguez