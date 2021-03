O Xulgado inadmite a trámite a denuncia da APDR contra o presidente de Ence

O Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra inadmitiu a trámite a denuncia interposta pola Asociación pola Defensa dá Ría (APDR) contra o presidente de Ence, Ignacio de Colmenares e Brunet.

O colectivo ecoloxista presentara denuncia perante o xulgado de Garda logo de facerse pública unha gravación na que, diante de persoal da empresa, Ignacio de Colmenares fai referencia á tramitación do proxecto de Lei de Cambio Climático e afirmaba que a caldeira de recuperación da fábrica de Pontevedra é inestable e que o sistema actual pode provocar "un susto mayúsculo ambiental en cualquier momento que puede afectar a las personas".

Na súa resolución o maxistrado indica que "en ningún caso cabe pretender que as manifestacións referidas supoñan ningunha ameaza en sentido penal contra ningunha persoa nin institución".

Para o titular do Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra as declaracións contidas no vídeo "supoñen, en todo caso, a definición da posición da empresa nun debate público ao que ten tanto dereito como ten a asociación denunciante para defender a posición contraria".

E engade que "o uso da expresión ameaza neste contexto non se compadece co alcance do seu uso no Dereito penal".

O maxistrado sinala que a sospeita da asociación denunciante "non deriva do feito coñecido (que se fixo unha declaración), senón que derivaría de, primeiro, entender que esa declaración describe unha realidade (deficiencias na maquinaria e alcance das deficiencias) e que, ademais, esa realidade sospeitada produciu uns efectos sobre os que non hai sequera afirmación na denuncia".

Ademais, o xuíz subliña que a mala conservación de maquinaria neste tipo de instalacións podería supoñer "a comisión de infraccións administrativas, pero non a comisión de delitos".

O proceso penal, segundo destaca o maxistrado no auto, contra o que cabe presentar recurso, "non é o instrumento adecuado para reaccionar diante de sospeitas de posibles infraccións da normativa administrativa".

Finalmente conclúe que "non procede abrir dilixencias previas para verificar os extremos indicados na denuncia nos termos en que se presentou". Así, entende que os feitos denunciados "cínguense a que se produciron unhas manifestacións nun contexto concreto e, así definidos, non indican a comisión de delito".

O xuíz especifica no auto que, se a partir das sospeitas xeradas por esas declaracións, a asociación denunciante APDR ou o Ministerio Fiscal verifican que existen outros feitos diferentes a esas manifestacións, "haberá que valorar en que se concretan para decidir se procede a apertura dun proceso penal", pero esa eventual decisión sería acordada noutro procedemento.