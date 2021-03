Detidos o presidente do colexio de enfermería de Pontevedra, a súa muller e a súa filla

O presidente do Colexio de Enfermería de Pontevedra, Carlos Fernández, a súa muller e a súa filla, foron detidos na operación pola que a unidade de delincuencia económica e fiscal (Udef) da Policía, adscritos á comisaría da Coruña.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, este caso, que está declarado secreto, leva polo Xulgado de Instrución número 2 de Vigo.

Séguese polos presuntos delitos de branqueo de capitais, falsidade documental e administración desleal.

As tres persoas investigadas pasarán a disposición xudicial entre este venres e o sábado.

Este xoves realizouse rexistros no seu domicilio e na propia sede colexial que está en Vigo.

O pasado mes de xaneiro PontevedraViva publicaba as denuncias do secretario do colexio de enfermería pontevedrés, José Faustino Portela, quen acusaba ao presidente, Carlos Fernández, de "afundir" a institución coa súa xestión, e sacaba á luz a existencia de dúas condenas ao colexio de enfermería de Pontevedra ao pago de cotas ao Consello Xeral de Enfermería de España.