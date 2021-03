O Concello pide unha subvención á Xunta para reformar a escola de música de Cerdedo

Proxecto de reforma da Escola de Música de Cerdedo © Concello de Cerdedo Cotobade

O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, solicita ao vicepresidente da Xunta unha subvención de 50.000 euros para a mellora integral da Escola de Música de Cerdedo. É un proxecto valorado en 76.000 euros que se completará con fondos do Plan Concellos da Deputación.

Esta axuda solicitada á Xunta enmárcase dentro do programa autonómico de colaboración con concellos en materia de infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais.

O importe destinarase ao revestimento dunha das fachadas con sistema de illamento térmico para corrixir problemas de humidades na zona de aseo e na contigua.

Tamén se pretende urbanizar o espazo de acceso que consiste no cambio de pavimento e instalar novo mobiliario. Así mesmo, crearase un vestíbulo de entrada entre as dúas aulas. Outra das intervencións pasa pola unión das dúas aulas situadas na planta baixa a través da demolición do tabique que as separa para crear un gran espazo de ensaio.

As obras aproveitaranse para substituír as xanelas e colocar tarima flotante na nova sala e nas da planta superior. O aseo do primeiro piso será tamén remodelado.