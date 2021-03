Ponte Sampaio recibirá o próximo sábado o seu novo campo de fútbol

Campo de fútbol de Ponte Sampaio © PontevedraViva Campo de fútbol de Ponte Sampaio © PontevedraViva

Dous anos e medio despois de iniciarse as obras, Ponte Sampaio está a piques de poder gozar do seu novo campo de fútbol. A recepción oficial desta instalación deportiva é cuestión de días. Se nada se torce, a súa 'inauguración' está prevista para o vindeiro sábado.

Non será un acto ao uso, xa que as restricións da covid-19 impiden realizar grandes alardes. As autoridades, entre eles o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, serán os que reciban formalmente o campo.

As obras completáronse, aproximadamente, hai un mes. Desde entón xa se avanzou en toda a tramitación e a recepción administrativa, de maneira formal, xa foi realizada polos servizos técnicos do Concello, que investiu na súa construción 1,3 millóns de euros.

A intención do executivo municipal é que sexan os clubs deportivos de Ponte Sampaio os que xestionen estas instalacións deportivas. Estarán cubertas, en todo caso, polo protocolo covid-19 aprobado para todos os equipamentos municipais.

Pero para poder usalo e comezar a adestrar nel, cada un dos equipos deberá contar co seu propio protocolo de actividade pola pandemia. Unha vez que o presentaran e aprobouse por parte das autoridades, poderán estrealo.

O novo campo de fútbol de Ponte Sampaio está situado nunha parcela de 11.000 metros cadrados, ten unhas dimensións homologables e nel, polo seu tamaño, poderá xogarse dous partidos de fútbol 8 ao mesmo tempo.

A instalación deportiva conta ademais con dúas zonas de vestiario para árbitros e xogadores, unha bancada, cantina, baños públicos e unha área de almacéns, entre outras prestacións.

A súa construción, que incluíu a derriba do campo anterior, non estivo exento de problemas. A renuncia da empresa Ediserpo obrigou a iniciar unha nova tramitación para entregar a obra á UTE EC Casas-Imesapi.

Non foi o único contratempo. En abril de 2020 houbo que aprobar un modificado do contrato inicial ante a inestabilidade do terreo na contorna do edificio destinado a vestiarios.