As obras de construción do campo de fútbol de herba sintética de Ponte Sampaio á espera de retomarse

Construción do campo de fútbol de Ponte Sampaio durante este xoves 4 de abril © PontevedraViva Construción do campo de fútbol de Ponte Sampaio durante este xoves 4 de abril © PontevedraViva

Operarios da Unión Temporal de Empresas E. C. Casas- Imesapi xa están a trasladar material para retomar durante estes días as obras de acondicionamento do campo de fútbol de herba sintética que se constrúe na parroquia de Ponte Sampaio. En febreiro a empresa Ediserpo renunciaba ao proxecto, que agora a unión temporal de empresas continuará desde o punto en que quedaba paralizado.

Este xoves Demetrio Gómez, concelleiro de Obras, confirmaba o inicio das obras, aínda que ata o momento os operarios só transportaron material ata o recinto situado nas proximidades do centro escolar.

O proxecto fora adxudicado por 1.163.536 euros e supón tamén a instalación dos vestiarios e da cantina, de baños públicos e dunha zona de almacéns. Tamén está previsto a derriba do anterior campo de fútbol.

O terreo de xogo novo ocupa unha parcela de 11.000 metros cadrados cunhas instalacións nas que se poderán xogar simultaneamente dous partidos de fútbol 8.

As obras iniciáronse en agosto de 2018 cun prazo de execución de seis meses. O novo equipamento permitirá ampliar tanto a zona de praia do río Verdugo como o espazo de lecer e a zona de aparcadoiro.