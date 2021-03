Inician a demolición do vello quiosco da Praza Pública de Vilalonga

O histórico quiosco da Praza Pública de Vilalonga será pronto cousa do pasado. Os traballos para a súa demolición, que forman parte do proxecto de humanización de todo este ámbito urbano, xa comezaron e completaranse a próxima semana.

A empresa encargada da súa derriba xa realizou unha serie de traballos previos, aínda que a presenza de uralita con amianto no tellado obrigará a realizar de forma manual gran parte da demolición, colocando ademais un valado perimetral.

Para iso, unha compañía especializada no tratamento deste material acudirá o venres a Vilalonga para retirar parte da cuberta e trasladar o residuo a unha planta de reciclaxe.

A principios da próxima semana, comezarase coa demolición da estrutura do vello quiosco e a retirada dos entullos.

De maneira paralela a esta derriba, o goberno municipal ultima o proxecto de humanización para esta praza. Trátase dunha actuación que reordenará os seus 4.388 metros cadrados.

A idea do Concello é potenciar a zona de xogo infantil que se atopa nunha das esquinas da praza e reservar unha superficie de aproximadamente 3.000 metros cadrados como espazo multifuncional e polivalente.

Ademais, reforzarase o arboledo da alameda con máis especies que permitirán dotar a praza de máis e mellores zonas de sombra, segundo consta entre as intencións municipais.

A praza cambiou a titularidade pública en novembro de 2019 tras un acordo amigable entre o alcalde, Telmo Martín, coa familia Campo ante a presentación dunha demanda sobre a propiedade da praza, que seguía rexistrada a nome da familia.

O Concello fixo ademais efectiva en marzo do ano pasado a compra do quiosco tras abonar ao propietario 39.703 euros, taxación realizada polo arquitecto municipal polos 75 metros cadrados do inmoble.