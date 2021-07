Vilalonga gañará mil metros para a súa praza central e mellorará os espazos

O Concello de Sanxenxo xa dispón do proxecto para a humanización da praza de Vilalonga, que contempla unha mellora deste espazo, cun investimento de 785.137 euros.

A intención do goberno local é licitar as obras nos próximos meses. As actuacións que se realicen ata o final deste ano contarán cunha partida de 100.000 euros, e o resto dos traballos financiaranse con cargo ao orzamento de 2022.

A praza central de Vilalonga incrementará o seu espazo útil pasando dos 4.011 metros cadrados actuais aos 5.280 metros cadrados, con ampliación de espazos e beirarrúas, tanto no límite coa estrada PO-505 como cara o campo de fútbol.

Así mesmo, suprimirase o tráfico interior, mantendo o acceso de servizo ao campo de fútbol, con denominación de "zona 20" no tramo da praza.

Haberá tamén unha ampliación da zona infantil e a construción dunha bancada perimetral aproveitando a diferenza de altura de 4 metros entre o lado oeste, onde se situaba o quiosco, e o leste.

Gañaranse zonas verdes coa plantación de árbores, principalmente bidueiros, para crear unha barreira entre a PO-505 e a praza no tramo no que están á mesma altura.

A obra incluirá unha reordenación da praza para convertela nun espazo máis uniforme, suprimindo as barreiras físicas que agora limitan o seu uso.

Para o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, a transformación deste espazo e a mellora da zona de O Revel "suporá un antes e un despois" na calidade de vida dos veciños de Vilalonga.