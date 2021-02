A casa do concello recuperará a súa entrada orixinal pola Rúa Alhóndiga

Anabel Gulías, diante do anteproxecto para a reforma da casa do concello © Mónica Patxot

Aínda que todos pensemos que a entrada á antiga casa do concello sempre foi pola Praza de España, o certo é que non era así. O acceso orixinal era pola Rúa Alhóndiga. O edificio "miraba cara a cidade antiga", lembran desde o Concello. A súa reforma prevé recuperalo.

O anteproxecto presentado polo estudo gañador do concurso de ideas convocado polo Concello, U+A Arquitectura, aposta por "recuperar e dignificar" esta entrada para "volver ás orixes dá cidade", segundo destacou a portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías.

O acceso pola Rúa Alhóndiga será, por tanto, o que vai a quedar habilitado "diariamente" para entrar na renovada casa do concello. A actual entrada pola Praza de España só se abrirá en "grandes eventos" ou ocasións sinaladas.

Para iso, respectando a estrutura do edificio crearase un gran vestíbulo de entrada que conectará cun ascensor que solucionará os problemas de accesibilidade que presenta o histórico inmoble e que permitirá aos usuarios chegar ata a súa planta nobre.

Ademais deste vestíbulo, nesta zona de acceso habilitaranse aseos accesibles e unha sala de lactación. Por esta área tamén se poderá acceder ao semisótano no que, por agora, manterase parte do arquivo municipal. A intención é reconvertelo nun futuro en salas polivalentes.

A actual entrada, pola súa banda, será un espazo diáfano e retiraranse tanto as cabinas como a cristaleira de acceso. A intención é que as escaleiras de pedra "cobren todo o protagonismo".

A planta nobre, pola súa banda, terá tres "franxas funcionais", explicou Anabel Gulías. A principal, que ocupará todo o longo da fachada cara á Praza de España, será como salón de plenos. Será un espazo "versátil e funcional" para que poida acoller tamén "actos da vida social da cidade".

A fachada cara a Rúa Alhóndiga acollerá a área de recepcións institucionais e haberá un despacho para o alcalde e diversos espazos auxiliares, entre eles un aseo.

O espazo que queda no medio do edificio, segundo recolle este anteproxecto, será habilitado como sala de espera, espazo de almacenaxe e outras cuestións que contribúan á funcionalidade de toda a casa do concello.

Anabel Gulías sinalou que se trata dunha intervención "ambiciosa" que busca crear un espazo "vivo, solemne e usable" que estea "á altura do que precisa esta cidade". Ademais garantiu que non se tocarán elementos catalogados por Patrimonio.

A valoración inicial sitúa o custo desta reforma nuns 569.000 euros. A intención do goberno municipal é que a obra se poida contratar este mesmo ano para que "máis cedo que tarde" a casa do concello recupere a súa vida social.