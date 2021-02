Levas melena? Búscanse modelos de salón de peiteado

Loces melena?, queres poñerte en mans de dous reputados profesionais de salón de peiteado?, pois segue lendo porque pódeche interesar. Profesionais do salón de peiteado da provincia de Pontevedra participarán a próxima semana, os días 1 e dous de marzo, nun curso de formación que impartirán Mariola García e Juanjo Marín sobre 'Blonding cor e técnicas debalayage'.

Se é a primeira vez que les a palabra balayage, trátase dunha técnica de coloración que "crea un cabelo lixeiramente aclarado, que loce con aspecto natural como aclarado polo sol, con tons máis claros nas puntas".

Os requisitos para as modelos voluntarias que queiran presentarse pasan por ser maior de idade; ter melena, preferiblemente longa; e ter dispoñibilidade o martes 2 de marzo entre as 10.00 e as 18.00 horas. O curso desenvolverase na sede da Asociación de Salóns de peiteado de Pontevedra, na rúa Condesa Pardo Bazán número 2 desta capital. É necesario chamar previamente ao teléfono 687 763 480.

Tanto Mariola García como Juanjo Marín desenvolven a súa traxectoria profesional como perruqueiros e formadores neste sector impartindo cursos por toda a xeografía española. A convocatoria deste marzo tráelles por primeira vez a Pontevedra.