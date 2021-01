Os salóns de peiteado e centros de estética poderán manter o seu horario e abrir ata as 21.30

Os salóns de peiteado e salóns de beleza galegos poderán manter o seu horario habitual durante as tres próximas semanas nas que a Xunta de Galicia aplicará restricións especiais para evitar a mobilidade e interacción social da sociedade.

Entre as 00.00 horas deste mércores e as 00.00 horas do 17 de febreiro, os establecementos e locais comerciais abertos ao público que non presten servizos esenciais e non formen parte de centros ou parques comerciais pecharán ás 18.00 horas, salvo que fixasen, de acordo coa normativa vixente, un horario inferior. Con todo, os salóns de peiteado e centros de estética quedan excluídos desta norma.

O Diario Oficial de Galicia publicou a última hora do martes as normas que rexerán a actividade comercial en Galicia durante as dúas próximas semanas e non falaba desta excepción á norma. Con todo, fontes oficiais da Consellería de Sanidade confirmaron a PontevedraViva que será así e poderán abrir máis aló das 18.00 horas.

Desta forma, estes negocios poderán abrir as súas portas ata as 21.30 horas. A esa hora establécese o tope máximo de horario de apertura ao público de todos os negocios, tamén os esenciais, para poder cumprir o toque de queda que obriga a toda a poboación a estar na casa ás 22.00 horas e ata as 6.00 horas.

A clientela poderá desprazarse para acudir a estes negocios máis aló das 18.00 horas, pero non poderá acudir a un destes establecementos se está fóra do seu municipio de residencia, pois a Xunta estableceu para este próximas tres semanas o peche perimetral individual de todos os municipios galegos e tan só poderá saltarse para acudir a traballar, a un centro de estudos ou a realizar actividades esenciais e os salóns de peiteado e centros de estética non están consideradas actividade esencial.

Segundo o DOG, tan só se libran desta restrición horaria das 18.00 horas as seguintes actividades, que si poden abrir ata as 21.30 horas: