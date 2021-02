Pereiras en flor de ata seis metros engalanarán a Avenida de Ourense

Plantación das árbores do novo paseo da Avenida de Ourense © Concello de Marín

A primeira fase do novo paseo da Avenida de Ourense xa deixa ver parte do seu arboredo. Desde a fronteira con Pontevedra, comezáronse a plantar as novas árbores. Son exemplares de seis metros de alto de pereiras en flor (Pyrus calleryanna president).

Xa están plantadas a metade das árbores desta primeira fase e o obxectivo, segundo o goberno municipal, é tratar de rematar canto antes este tramo de paseo.

Os traballos estanse a centrar nestes momentos desde a entrada ao porto por Nodosa ata a marquesiña da Praza de España.

No que respecta ás plantas, repartiranse no parterre do primeiro tramo, que está dividido por unha escaleira. A área máis grande mide aproximadamente 35 metros de largo.

As especies elixidas que ornamentarán este espazo e que formarán parte das composicións serán distintos tipos de Nandina doméstica, de Leucothoe axillaris, Leucothoe scarletta e gramíneas como Muhlnbergia capillaris e algunha especie de Pennisetum alopecuroides.

En total, serán máis de 3.000 unidades de plantas que embelecerán a Avenida de Ourense. Son especies elixidas polo bo aspecto que terán ao longo de todo o ano, cun mantemento sinxelo.

A maiores, o Concello asegura que pronto se poderán repoñer as dúas estatuas que xa figuraban na antiga avenida, a da carrexadora, de Ramón Conde, e a da parella.